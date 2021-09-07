Свіжий рейтинг партій: до Ради проходять 4 політсили, "слуги" – досі попереду

У вересні до Верховної Ради, за умови проведення виборів найближчим часом, потрапили б 4 партії. Ці політичні сили мають значний відрив від конкурентів. Очолює рейтинг виборчих симпатій "Слуга народу".

Ще у серпні до Ради мали шанс пройти 5 партій. Відповідно до результатів останнього опитування, рейтинг лідерів дещо впав.

Раніше Зеленський досі в лідерах, але втрачає позиції: новий президентський рейтинг

Вересневий рейтинг партій (серед виборців, які визначились)

"Слуга народу" – 25,8%;

"Європейська солідарність" – 14,1%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;

"Батьківщина" – 10,6%;

"Сила і честь" – 4,9%;

партія Мураєва "Наші" – 4,7%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;

"Партія Шарія" – 3,6%;

"УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;

умовна партія Притули – 3,2%.

Рейтинг інших політсил не перевищує 3%.

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 2 – 4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.



Які партії українці хочуть бачити у парламенті / Інфографіка 24 каналу

Попередній рейтинг партій у серпні

Слуга народу" – 26,6% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;

"Європейська солідарність" – 17%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 16,2%;

"Батьківщина" – 11,4%;

"Сила і честь" – 5,9%;

"Свобода" – 3%;

"УСГ" – 2,9%

"Радикальна партія" – 2,9%;

"Партія Шарія" – 2,1%;

"Громадянська позиція" – 1,5%;

"УДАР" – 1,2%;

"Голос" – 1,1%;

"За майбутнє" – 0,9%;

"Опозиційний блок" – 07;

"Наш край" – 0,5%;

"Пропозиція" – 0,3%.