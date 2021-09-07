Свіжий рейтинг партій: до Ради проходять 4 політсили, "слуги" – досі попереду

7 вересня 2021 , 10:48
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Джерело:

"Рейтинг"

У вересні до Верховної Ради, за умови проведення виборів найближчим часом, потрапили б 4 партії. Ці політичні сили мають значний відрив від конкурентів. Очолює рейтинг виборчих симпатій "Слуга народу".

Ще у серпні до Ради мали шанс пройти 5 партій. Відповідно до результатів останнього опитування, рейтинг лідерів дещо впав.

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Вересневий рейтинг партій (серед виборців, які визначились)

  • "Слуга народу" – 25,8%;
  • "Європейська солідарність" – 14,1%; 
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%; 
  • "Батьківщина" – 10,6%;
  • "Сила і честь" – 4,9%;
  • партія Мураєва "Наші" – 4,7%; 
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;
  • "Партія Шарія" – 3,6%;
  • "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;
  • умовна партія Притули – 3,2%.

Рейтинг інших політсил не перевищує 3%.

Зверніть увагу! Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 2 – 4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. 


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Попередній рейтинг партій у серпні

  • Слуга народу" – 26,6% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;
  • "Європейська солідарність" – 17%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 16,2%;
  • "Батьківщина" – 11,4%;
  • "Сила і честь" – 5,9%;
  • "Свобода" – 3%;
  • "УСГ" – 2,9%
  • "Радикальна партія" – 2,9%;
  • "Партія Шарія" – 2,1%;
  • "Громадянська позиція" – 1,5%;
  • "УДАР" – 1,2%;
  • "Голос" – 1,1%;
  • "За майбутнє" – 0,9%;
  • "Опозиційний блок" – 07;
  • "Наш край" – 0,5%;
  • "Пропозиція" – 0,3%.

Що відомо про дослідження?

Його провів Центр Разумкова – з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв'ю опитали 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

Автор: Ольга Музика