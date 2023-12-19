Рейтинг політиків змінився: кому довіряють українці наприкінці 2023 року

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Наразі в Україні продовжує знижуватися рейтинг політичних діячів. Втім, у деяких випадках є і позитивна динаміка.

Президент України наразі має найвищу довіру українців серед дев'яти політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на грудень 2023 року Володимиру Зеленському довіряють 77% респондентів, не довіряють 22%.

Дивіться також Аби лише проголосували на виборах: у Путіна придумали, де взяти дешеві яйця для населення

Рейтинг політиків станом на зараз

Втім, рівень довіри до президента знизився порівняно з травнем 2022 року. Раніше йому довіряли 90% українців, не довіряли - 7%.

Другу сходинку посідає телеведучий Сергій Притула. Йому довіряють 69% респондентів, а не довіряють - 25%. Його показники також погіршилися у порівнянні з травнем 2022 року.

До трійки лідерів також входить мер Києва Віталій Кличко з показниками довіри 52% і недовіри - 43%. Однак, у цьому випадку можна помітити значне просідання довіри, оскільки у травні 2023 року йому довіряли 74%, а не довіряли - 18%.

Наступними у рейтингу є частина політиків, яким довіряє значна частка українців. Втім, вони все ж мають негативний баланс довіри-недовіри.

Таким чином 33% респондентів довіряють керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, не довіряють - 51%. У травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто тоді рівень довіри був значно вищим.

Петро Порошенко – єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року. Так, 27% довіряють зараз колишньому президенту, не довіряють – 68%. У травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%.

Також у цій групі Дмитро Разумков, якому довіряють 25%, не довіряють – 37%. У травні 2022 року було 35% проти 25%. Однак, у його випадку варто все ж враховувати, що 33% респондентів навіть не знають цього народного депутата.

Також у списку є Юлія Тимошенко, лідер партії ОПЗЖ Юрій Бойко і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Тимошенко зараз довіряють 10%, не довіряють - 87%. У травні 2022 року показники були дещо кращими - 18% проти 74%.

Юрію Бойку довіряють 9% респондентів, не довіряють - 71%. Раніше співвідношення було 11% проти 66%.

Ставлення респондентів до Арестовича також змінилося. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли - 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють - 78%.

Рейтинг українських політиків наприкінці 2023 року / Статистика КМІС

Інші соціологічні дослідження