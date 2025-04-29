Рейтинг Трампа найнижчий серед президентів США за останні 70 років: чим невдоволені виборці

В США були проведенні громадські опитування напередодні 100 днів президентства Трампа. Результати показали, що популярність американського лідера серед виборців знизилась.

Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський у розмові з 24 Каналом наголосив, що раніше на Сполучені Штати світ дивився як на сильну економіку та армію, тепер через дії Трампа невідомо, в якому стані вони залишаться до кінця його президентської каденції.

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Що зменшило вплив США у світі?

Результати нещодавнього опитування, яке провів інститут Ipsos, констатують, що лише 42% респондентів дали позитивну оцінку діяльності Трампа. У день його інавгурації рейтинг схвалення становив 47%.

Рейтинг Трампа найнижчий серед президентів США за останні 70 років, він нижчий, ніж під час його минулої каденції. Виборці не підтримують плани Трампа, зокрема депортацію дітей, затримання через федеральних агентів студентів, депортації поза судових справ,

– озвучив Добрянський.

З його слів, американські виборці голосували за сильну політику щодо імміграції, але насправді не хотіли побачити ту політику, яка відбувається сьогодні. Речник Українського конгресу Америки зазначив, що економічний стан США – не провал, але восени прогнозується рецесія, продовжують зростати ціни на товари. Він також зауважив, що торгівельна війна Трампа проти всіх американських союзників та інших країн зменшила вплив США у світі.

До відома! 28 квітня у Конгресі ініціювали імпічмент Трампа. Вперше проти нього оголосили імпічмент у 2019 році. У 2021 році Палата представників Конгресу знову ініціювала імпічмент Трампу за місяць до закінчення його президентських повноважень.

Зазначимо, що американський президент відреагував на падіння свого рейтингу і заявив, що це фейкові новини та що його адміністрація чудово справляється зі своєю роботою.