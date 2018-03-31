Рейтинг найвидовищніших бійок у голлівудських фільмах

Американський чоловічий журнал Maxim опублікував рейтинг найбільших бійок у фільмах XXI століття. До рейтингу увійшло 21 бойових сцен з 19 кінострічок.

Ключовими критеріями, за якими оцінювалися бойові сцени були видовищність, реалістичність і хореографія екранного поєдинку, йдеться у Maxim.

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Рейтинг найбільших бійок у фільмах XXI століття:

1. "Олдбой" (2003)

Дивіться трейлер до фільму "Олдбой"

2. "Рейд 2" (2014)

Дивіться трейлер до фільму "Рейд 2"

3. "Джон Вік" (2014)

Дивіться трейлер до фільму "Джон Вік"

4. "Вибухова блондинка" (2017)

Дивіться трейлер до фільму "Вибухова блондинка"

5. "Дедпул" (2016)

Дивіться трейлер до фільму "Дедпул"

6. "Убити Білла. Фільм 1" (2003)

Дивіться трейлер до фільму "Убити Білла. Фільм 1"

7. "Нокаут" (2011)

Дивіться трейлер до фільму "Нокаут"

8. "Тигр, що підкрадаєтьcя, дракон, що зачаївся" (2000)

Дивіться трейлер до фільму "Тигр, що підкрадаєтьcя, дракон, що зачаївся"

9. "Форсаж 5" (2011)

Дивіться трейлер до фільму "Форсаж 5"

10. "Перевізник" (2002)

Дивіться трейлер до фільму "Перевізник"

11. "Порок на експорт" (2007)

Дивіться трейлер до фільму "Порок на експорт"

12. "Казино Рояль" (2006)

Дивіться трейлер до фільму "Казино Рояль"

13. "Гладіатор" (2000)

Дивіться трейлер до фільму "Гладіатор"

14. "Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв" (2015)

Дивіться трейлер до фільму "Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв"

15. "Джон Вік" (2014)

Дивіться трейлер до фільму "Джон Вік"

16. "Честь дракона" (2005)

Дивіться трейлер до фільму "Честь дракона"

17. "Перший месник: Інша війна" (2014)

Дивіться трейлер до фільму "Перший месник: Інша війна"

18. "Телеведучий: Легенда про Рона Бургунді" (2004)

Дивіться трейлер до фільму "Телеведучий: Легенда про Рона Бургунді"

19. "Ультиматум Борна" (2007)

Дивіться трейлер до фільму "Ультиматум Борна"

20. "Вибухова блондинка" (2017)

Дивіться трейлер до фільму "Вибухова блондинка"

21. "Матриця: Перезавантаження" (2003)

Дивіться трейлер до фільму "Матриця: Перезавантаження"