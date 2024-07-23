Камала Гарріс випередила Трампа у першому опитуванні

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Дональда Трампа в загальнонаціональному опитуванні. Вона обійшла республіканця на два відсоткові пункти.

Це сталося після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію, яке він озвучив 21 липня. Демократи переживали, що якщо він братиме участь в президентських перегонах, то до влади прийде Дональд Трамп.

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Гарріс обійшла Трампа у першому опитуванні

Згідно з останнім опитуванням, віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%. Однак різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.

Це результати опитування за 22 – 23 липня, яке відбулося після національного з'їзду Республіканської партії США, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після оголошення Байдена про вихід з президентських перегонів і підтримки Гарріс.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos, яке було проведено 15 – 16 липня, Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав американську віцепрезидентку на один відсотковий пункт.

Ба більше, в останньому опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам". Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена – лише 22%.

Reuters пише, що загальнонаціональні опитування вказують на важливі сигнали про підтримку американцями політиків, але доля президентських виборів у США зазвичай вирішується в кількох ключових штатах, які традиційно підтримують кандидатів з різних партій.

До слова, очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер у вівторок, 23 липня, публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від їхньої партії.