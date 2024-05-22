Застосунок Резерв+ від Міноборони: як працює, кому треба оновити дані та чи будуть повістки

Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Завдяки цьому застосунку можна оновити свої дані, не виходячи з дому.

За інформацією від Міноборони, у їх застосунку успішно оновили свої дані уже понад 700 тисяч українців. Усе про функціонал, проблеми, майбутні оновлення та небезпеки застосунку Резерв+ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Чи мають роботодавці вручати повістки працівникам, облік жінок та інші питання про мобілізацію

Як і коли Міноборони запустило Резерв+

Міністерство оборони України представило новий мобільний застосунок Резерв+ 18 травня.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе,

– мовиться у повідомленні відомства.

Втім, у перший день запуску нового застосунку від Міноборони, люди по всій Україні почали скаржитися на проблеми з авторизацією.

Згодом з'явилася інформація, що одразу після запуску в новому застосунку авторизувалися щонайменше 150 тисяч людей. Водночас у Міноборони зазначали, що застосунок надійно захищений від DDoS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Як оновити дані через застосунок

Як оновити дані в Резерв+: дивіться інструкцію від Міноборони

Також для зручності надаємо коротку текстову інструкцію:

завантажити застосунок з App Store або Google Play Market;

авторизуватися через свій банк та ввести дані;

після авторизації підтвердьте номер мобільного телефону;

підтвердіть свою поточну адресу проживання та електронну пошту;

якщо ці дані змінилися, оновіть їх, підтвердивши через SMS або код, який буде надіслано на електронну пошту;

після оновлення даних виберіть код із 4 цифр, який використовуватиметься для входу в застосунок;

дочекатися, поки застосунок завантажить інформацію з реєстру "Оберіг" (близько 20 – 30 хвилин).

Після оновлення даних у застосунку громадяни зможуть побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе, зокрема:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку / дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

відстрочка / бронювання / дата закінчення;

постанова ВЛК / дата останньої ВЛК;

військове звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

РНОКПП (код платника податків);

унікальний номер у реєстрі "Оберіг";

ТЦК та СП, де перебуває на обліку;

чи перебуває особа в розшуку.

Чому у військових показує статус "у розшуку"

Міністерство оборони України надало відповіді на найпоширеніші запитання про застосунок Резерв+. Відповіді оприлюднила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Військовослужбовцям не потрібно оновлювати свої дані, оскільки вони не перебувають на військовому обліку. Якщо вони бачать статус "в розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати їхні дані. Для розв'язання питання можна звернутися до територіального центру з необхідними документами.

Чи доступний Резерв+ за кордоном

Застосунок може бути недоступний у деяких країнах через затримку в обробці змін на маркетах. Наразі команда працює над розв'язанням цього питання, і найближчим часом застосунок стане доступним як на Android, так і на iOS.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав в етері "Радіо Свобода", що зараз оновити дані можуть також чоловіки в понад 200 країнах світу. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.

На сьогодні вже доступний Резерв+ в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів,

– сказав Лазуткін.

Чи треба завантажувати застосунок жінкам

Міністерство оборони закликало всіх українців, зокрема жінок, які не мають військового обов'язку, утриматися від завантаження застосунку Резерв+.

Черногоренко наголосила, що жінкам не слід використовувати цей додаток, оскільки це може спричинити додаткове навантаження на Резерв+, який вже має проблеми з кількістю користувачів, що хочуть оновити свої дані.

Чи треба військовим встановлювати Резерв+

Це, адже відтепер жінки, які працюють медиками або фармацевтами,. Уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Військовослужбовцям не потрібно встановлювати Резерв+, оскільки для них буде запущено інший застосунок під назвою Армія+. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю для Radio NV.

Насправді для військовослужбовців скоро запустять застосунок Армія+, де будуть всі опції, які потрібні тим, хто вже служить. Це і документообігу стосується, й інших моментів. Зараз це пропрацьовується,

– наголосив він.

Раніше у Міноборони повідомляли, які функції у застосунку Армія+ будуть доступні:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних; навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

Чому з'являються неточні дані в Резерв+ і що з цим робити

Помилки в даних можуть виникати через людський фактор при перенесенні інформації з паперових карток до реєстру "Оберіг".

Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі "Оберіг". Помилки – наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру,

– написала Черногоренко.

Також вона порадила тим, хто все ж стикнувся із проблемою неточних даних в застосунку, звернутися до ТЦК, у якому особа стоїть на обліку, щоб виправити помилки.

Які нові функції з'являться в Резерв+

Черногоренко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, що в нових версіях застосунку Резерв+ буде додано функцію QR-коду. Відсканувавши цей код, користувачі зможуть миттєво отримати інформацію про свій статус щодо військового обліку.

Крім того, застосунок отримає опцію рекрутингу, яка дозволить переглядати вакансії в Збройних Силах України та подавати на них заявки.

Чи буде у Резерв+ направлення на ВЛК

Черногоренко в етері телемарафону повідомила, що на наступному етапі розвитку застосунку Резерв+ планується додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних. Це дозволить отримувати направлення до ВЛК через застосунок, без необхідності особистого візиту до ТЦК та СП.

Ми розуміємо, що основний процес взаємодії громадянина і ВЛК також треба робити цифровим. Працюємо над цим, пізніше вийдемо з анонсом, що ми робимо в контексті роботи ВЛК,

– акцентувала вона.

Заступниця міністра зазначила, що основна мета – зробити процеси, пов'язані з ТЦК та СП, максимально зручними та цифровими для громадян.

"Думаю, до кінця червня – на початку липня ми вже будемо мати зовсім іншу революційну картину по роботі ТЦК і ВЛК", – анонсувала Черногоренко.

За її словами, основною функцією Резерв+ є оновлення доступу до даних, які зберігаються у державних реєстрах щодо громадян. Завдяки цьому, громадяни зможуть дізнаватися, які дані про них вносять оператори ТЦК та СП, а також матимуть можливість дистанційно виправляти можливі помилки.

Зараз знаходимося в розробці додаткового функціонала, де можна буде дистанційно звернутися до виправлення даних, не здійснюючи візит до ТЦК та СП. Трохи пізніше, ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК та СП,

– підкреслила заступниця.

Черногоренко також наголосила, що завдяки застосунку громадяни зможуть швидко виправляти помилки, які можуть виникати через людський фактор при введенні даних операторами ТЦК та СП.

"Фактично ми є свідками народження електронного ТЦК та СП", – резюмувала вона.

Чи будуть видавати повістки в Резерв+

Черногоренко в етері телемарафону заявила, що військовозобов'язані громадяни не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку Резерв+, ні на електронну пошту.

Вона також наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.

Тобто спосіб оповіщення громадян не змінювався. У застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе з "Оберега" і могли виконати свій законний обов'язок – оновити дані,

– підкреслила Черногоренко.

Чи безпечний застосунок – що каже Міноборони

Міністерство оборони України запевняє, що мобільний застосунок Резерв+ є достатньо захищеним і не несе жодних ризиків для безпеки персональних даних військовозобов'язаних українців. Черногоренко наголосила на цьому в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Безпека даних наших військовозобов'язаних є пріоритетною задачею. Ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Він захищається найкращими командами, які ми змогли залучити. Можна констатувати, що це повністю безпечний застосунок для наших громадян,

– зазначила вона.

Вона додала, що застосунок отримав усі необхідні державні дозволи та офіційно підтверджено його повну безпеку.