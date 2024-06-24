Однаково має йти в ТЦК: нардеп розповів, яку проблему не вирішує Резерв+

Задум застосунку Резерв+ не був доведений до кінця. Саме тому онлайн оновлення даних не означає, що ТЦК, зустрівши десь на вулиці, не забере людину для уточнення або для проведення ВЛК.

Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він вказав, що військовозобов'язані все одно мають з'явитись у військкомати особисто.

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Проблеми Резерв+

Роман Костенко зазначив, що щодо Резерв+ не вирішені деякі питання.

Це, наприклад, історія про ВЛК. Кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК. От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей (висновок – 24 Канал) ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості, тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК,

– зазначив Костенко.

Тобто громадянин однаково має йти до ТЦК. За словами нардепа, це питання вирішується.

Зазначимо, що у застосунку Резерв+ невдовзі буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тобто громадянам буде не обов'язково йти до ТЦК та стояти в черзі, аби просто отримати документ. Водночас ТЦК не може самостійно направити людину на ВЛК через застосунок.