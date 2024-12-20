Резерв+ відновив роботу, але є одне обмеження

Через хакерську атаку 19 грудня на державні реєстри не працювала низка сервісів, у тому числі Резерв+. Тепер він відновив роботу, та все ж є обмеження.

Про це заявила Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. В СБУ підозрюють у злочині Росію.

Дивіться також Масштабна кібератака на держреєстри: чи вкрали дані, як працюють нотаріуси і коли все відновлять

Що зараз не працює в Резерв+ після атаки

За словами Катерини Черногоренко, ворог постійно здійснює спроби атакувати різні державні системи, зокрема й ті, які стосуються Міноборони.

Реєстри Міністерства оборони працюють у штатному режимі. Сервіси функціонують без збоїв. Зараз ми бачимо, що абсолютно всі функції Резерв+ доступні, включаючи завантаження військово-облікових документів,

– сказала вона.

20 грудня був плановий реліз нового функціоналу застосунку. Мова про можливість повторного оновлення контактних даних без візиту до ТЦК. Це важливо, оскільки закон вимагає з'явитися в ТЦК, якщо військовозобов'язаний змінив свою адресу.

Оновлювати дані можна не частіше, ніж раз на 7 днів. Це оновлення, на яке чекали користувачі, вже доступне в маркетах.

Що стосується реєстрів МО і цифрових сервісів, роботи Армії+, то у відомстві моніторять функціональність і працездатність цих сервісів.

"Вони доступні. Єдине, що потрібно сказати: через роботи на стороні Мін'юсту щодо Державного реєстру актів цивільного стану єдине тимчасове обмеження – це відсутність можливості замовити собі відстрочку по багатодітності. Щойно реєстри в колег запрацюють, ми одразу поновимо цю функцію, вона буде доступна в Резерв+", – повідомила Черногоренко.

База "Оберіг" також працює, доступ до неї не втрачений. А Мінсоцполітики запевняє: попри атаку, українці отримають соцвиплати вчасно.