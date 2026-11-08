У Києві 9 листопада почнуть діяти резервні схеми транспортного сполучення між правим і лівим берегами через безпекові виклики. Зміни торкнуться мосту Патона, Північного та Південного мостових переходів столиці.

Як повідомив Іван Вигівський, рішення ухвалили у Міністерстві внутрішніх справ України для оптимізації потоків транспорту та суттєвого розвантаження ключових шляхопроводів столиці.

Які зміни очікують Київ

На мосту Патона поліцейські організують реверсивний рух, а саме – у ранкові години з 07:00 по 10:00 три смуги з п'яти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00 – 20:00) – у напрямку лівого.

На під'їздах до Північного мосту патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в об'їзд – для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

Південний міст теж зазнає змін у русі. Вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в об'їзд через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

У Києві запроваджують нові схеми руху через мости / Іван Вигівський

Правоохоронці вже збільшили кількість поліцейських екіпажів на столичних дорогах для регулювання руху та допомоги водіям. Інспектори постійно обстежуватимуть під'їзні шляхи до мостових переходів і найбільш перевантажені ділянки магістралей.

У відомстві наголосили, що розраховують на спільну роботу з Київською міською владою задля ефективної реорганізації трафіку. Детальні схеми нових маршрутів невдовзі з'являться на офіційних сторінках патрульної поліції.

Нагадаємо, що у Києві 8 листопада частково відновили рух транспорту Північним мостом.

Тим часом президент Зеленський дав доручення підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва.