Резерву майже не залишилось: у Пентагоні розповіли, скільки БТГр Росія вже залучила до війни

Масштаби втрат росіян у війні проти України ростуть до гігантських показників. З їх поповненням в росіян виникли проблеми – йти на вірну смерть не готові навіть громадяни Росії.

Втрати особового складу російських окупантів, яких вони зазнали у війні проти України, становлять майже 28 тисяч. Ворог має великі проблеми з відновленням сил, адже не розраховував на такий спротив та шалену кількість загиблих та поранених.

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У Росії майже не залишилося резерву

Як повідомив один з чиновників Пентагону, у війні проти України росіяни вже залучили 80% своїх батальйонних тактичних груп. За його даними, зараз на території України воюють 106 БТГ окупантів, раніше керівництво російської армії планувало кинути на війну 140 БТГ.

Представник Пентагону також зазначив, що ресурсу для продовження активних бойових дій у Росії залишилося дуже мало.

Раніше лунала інформація про те, що станом на 13 травня на Сході та Півдні України було 105 російських БТГ.

Війна Росії проти України: коротко про головні новини

Героїчні захисники Маріуполя записали звернення до українців. Вони повідомили, що виконали наказ командування, взяли на себе вогонь та натиск великих сил окупантів, дали ЗСУ змогу перегрупуватися, отримати іноземну зброю та ефективно оволодіти нею. Вни також повідомили про виконання рішення командування "задля збереження життів", але про що саме йдеться – наразі не повідомляється.

Контрнаступ українських героїв на Харківщині триває успішно. У Міноборони повідомили про те, що незабаром наблизяться до кордону. За словами Ганни Маляр, у Харківській області є ще незначна ділянка, на якій ворог намагається втримати свої позиції.

Росіяни сподіваються відновити наступальні дії на Слов'янському напрямку. Стало відомо про те, що окупанти намагаються поповнити свої втрати завдяки підрозділам 20-ої загальновійськової армії Росії. Коли сили ворога будуть відновлені, він продовжить наступ та обстріли.

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