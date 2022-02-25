Резерву нема: Росія пустила в хід всі сили, накопичені на українському напрямку, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що у Росії немає резерву. Станом на 25 лютого Росія пустила в хід всі сили, накопичені на українському напрямку.

Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що друга доба війни – найважча морально та матеріально. Українські захисники боронять рідну землю.

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Принципова деталь, яку необхідно розуміти, – це те, що сьогодні російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені на українському напрямі. Резервів у них більше немає,

– заявив Арестович.

Він наголосив, що Росія зазнає колосальних втрат: найбільше з 1945 року.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!