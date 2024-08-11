Росія ввела "режим КТО": Ступак пояснив, на що розраховує Кремль

В Росії тривають бої у Курській області після прориву кордону, який стався 6 серпня. А вже 9 серпня у цій області, а також Брянській та Бєлгородській, було оголошено режим контртерористичної операції.

Керівником КТО було призначено главу ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що цей режим дозволить централізувати всі процеси, які відбуваються в цих областях і, зокрема, у Курській, де йдуть бойові дії.

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Остання "соломинка" російської влади

Режим контртерористичної операції – це такий правовий режим, який дозволяє російській владі, зокрема, застосовувати різноманітну техніку, амуніцію, забирати приватний автотранспорт тощо.

Головне, якщо режим КТО запроваджується в одному регіоні Росії, то він вводиться наказом начальника управління ФСБ цієї області. Якщо ж цей режим розповсюджується на декілька регіонів, то відповідний наказ надає директор ФСБ Бортніков.

Це означає, що місцеві органи влади, поліцейські, військові, слідчий комітет, наркоконтроль, росгвардія – всі вони підпорядковуються штабу контртерористичної операції, який очолює ФСБ,

– пояснив Ступак.

Виходить, на його думку, що ФСБ намагається взяти у свої руки керування військовою операцією та завдяки своїм можливостям стабілізувати ситуацію в регіоні. А у найкращому випадку – вибити підрозділи, що здійснили прорив, з Курської області.

Рішення щодо запровадження режиму контртерористичної операції може бути "ефективним" менеджерським ходом Кремля.

В цьому сенсі ФСБ – це остання "соломинка", яка може витягнути з кризи Курську область та взагалі Кремль,

– зауважив Іван Ступак.

Нагадаємо, що аналітики ISW припускають, що Кремль оголосив КТО, а не воєнний стан, зокрема у Курській області, щоб "зменшити масштаб українського вторгнення" в російський регіон. Також цими заходами російська влада намагається "запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції", адже росіяни, імовірно, очікують від Кремля радикальніших кроків у відповідь на події на Курщині.