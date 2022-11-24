Чорний день для Лукашенка: Європарламент затвердив доленосну резолюцію

Європарламент затвердив революцію, у якій мовиться, що режим Алєксандра Лукашенка разом з Росією має відповісти за воєнні злочини в Україні. Його необхідно притягнути до відповідальності.

Зокрема, мовиться про міжнародний трибунал та Міжнародний кримінальний суд. Євродепутати наголосили, що Білорусь має опинитися під тими ж санкціями, які запровадили проти Росії.

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Окрім того, інститути ЄС закликають:

підтримати білоруські незалежні інформаційні агентства;

налагодити систематичну співпрацю між ЄС і представниками білоруських демократичних сил.

Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції щодо того, що Білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої російські війська мають бути негайно виведені, парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України,

– мовиться у повідомленні.

Лукашенко передає зброю Росії

Росія систематично атакує Україну з території Білорусі. Окрім того, Лукашенко передає Кремлю техніку та зброю. Лише упродовж жовтня "картопляний" режим передав Росії понад 200 одиниць військової техніки. Мовиться про:

98 танків Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без веж,

53 вантажівки "Урал".

Станом на листопад 2022 року Росія продовжує демілітаризувати Білорусь.

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У Генштабі ЗСУ заявили, що наразі ознак наступу окупантів з території Білорусі немає.