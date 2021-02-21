Режим Лукашенка сміється, – Тихановська про санкції ЄС

На думку лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, санкцій Євросоюзу проти офіційного Мінська – недостатньо. Вона наголосила, що країни Заходу повинні припинити фінансову підтримку режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Політикиня закликала вводити нові санкції проти представників влади, які порушують права людини.

До теми Наразі здається, що ми програли, – Тихановська про опозицію у Білорусі

Що каже Тихановська

Тихановська відзначила, дуже важливо, що міжнародна спільнота не стала визнавати Лукашенка законним переможцем на виборах.

Підтримали, але вирішувати проблему не захотіли...Під санкціями всього 90 людей. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється,

– наголосила Тихановська.

Політикиня також закликала Захід додатково підтримати опозиційні ЗМІ, правозахисників і учасників страйків.

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі