Режим Лукашенка сміється, – Тихановська про санкції ЄС

На думку лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, санкцій Євросоюзу проти офіційного Мінська – недостатньо. Вона наголосила, що країни Заходу повинні припинити фінансову підтримку режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Джерело:ТААС
Політикиня закликала вводити нові санкції проти представників влади, які порушують права людини.
До теми Наразі здається, що ми програли, – Тихановська про опозицію у Білорусі
Що каже Тихановська
Тихановська відзначила, дуже важливо, що міжнародна спільнота не стала визнавати Лукашенка законним переможцем на виборах.
Підтримали, але вирішувати проблему не захотіли...Під санкціями всього 90 людей. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється,
– наголосила Тихановська.
Політикиня також закликала Захід додатково підтримати опозиційні ЗМІ, правозахисників і учасників страйків.
Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі
- ЄС вже запровадив 3 пакети санкцій проти білоруських представників влади.
- Перший пакет ввели ще 2 жовтня. Туди потрапили 40 білоруських чиновників, проте Лукашенка серед них не було.
- У другому пакеті від 6 листопада про Лукашенка згадали.
- Третій пакет запровадили 17 грудня. До нього потрапили 29 білорусів, серед яких – спікер, генпрокурор та урядовці.
- Санкції передбачають заборону на в'їзд в ЄС та заморожування рахунків.
- Білоруські опозиціонери повідомляли, що 22 лютого, в Брюсселі можуть обговорювати 4 пакет санкцій.