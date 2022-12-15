Режим Лукашенка засудив 2 українців за нібито шпигунство на користь СБУ
Джерело:"Вясна"
Білоруські ЗМІ інформують, що у країні затримали двох українців. Наприкінці листопад суд обрав їм покарання.
ЗМІ зазначають, що 24 листопада Брестський обласний суд виніс вирок двом громадянам України. Їх підозрюють у справі про "агентурну діяльність".
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Що відомо про вирок суду
Українців Михайла Столярчука та Дмитра Ґудзика судили за збір даних про військову техніку та об'єкти в Білорусі. В обвинуваченні йдеться, що вони "виконували завдання на замовлення СБУ".
Суддя Андрій Лещенко засудив Столярчука до шести років позбавлення волі, а Ґудзика – до п'яти.
Про підсумки суду та суть звинувачення стало відомо з агітаційного фільму АТН "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу та України", в якому також згадуються політв'язні Дзянис Івашин, Юрій Зянкович.
Як передають місцеві ЗМІ, українців затримали на КПП "Макрани" Брестського району. Зазначають, що чоловіки їхали рейсовим автобусом "Львів – Брест".
Дата затримання невідома, але припускають, що це сталося на початку 2022 року. Згідно з обвинуваченням, вони за завданням Служби безпеки України з 2018 року збирали дані про військову техніку та об'єкти. Разом з ними був затриманий і Ігор Дірко, його депортували з Білорусі.
Бригада з Білорусі відходить від українського кордону
- У Білорусі регулярно відбувається пересування техніки й військ. Під час раптової перевірки бойової готовності військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади перекинули в райони, що межують з територією України.
- Щоправда, зараз бригада направляється назад у Брест.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала активність з боку Білорусі. Вона вважає, що противники використовують давню тактику Радянського Союзу.
- Вони створюють точки напруги, а потім регулярно смикають за них. Це потрібно, щоб психологічно атакувати жителів України.
- Ганна Маляр пояснила, що ворогові вигідно тримати в напрузі Північ України. Тоді ЗСУ не зможуть утримувати військових лише на напрямках активних бойових дій.