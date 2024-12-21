Режим Путіна має 3 слабкі місця, через які його крах неминучий

Владімір Путін через свої імперські амбіції призвів до того, що у Росії у всіх державних аспектах є серйозні проблеми. З часом це може призвести до краху його режиму.

Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що путінська диктатура є мілітаристською та фашистською. У Кремлі намагаються контролювати всі аспекти державного управління лише силою та страхом.

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Крах режиму Путіна

Юрій Богданов назвав 3 слабкі місця путінської диктатури. Перше – Росія є ксенофобською країною, яка ненавидить не лише українців, але й мігрантів з Центральної Азії, англосаксів та будь-кого ще.

Друге – це вкрай централізована держава. Таке управління дуже великою країною, яка є поліетнічною та поліконфесійному, є неможливим, недоцільним та небезпечним.

Третє – Путін самостійно заклав конфлікти між різними верствами населення Росії, а саме елітами, релігіями та етнічностями.

Так чи інакше ці конфлікти вибухнуть, адже, до вторгнення в Україну, Путін вкладав дуже багато ресурсу у підтримку внутрішньої стабільності у Росії. Зокрема у виплати данини регіоном, наприклад, угрупованням Рамзана Кадирова, силовикам чи тим, хто мав тримати під контролем ісламістських радикалів,

– сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Зараз же усі ресурси йдуть на продовження бойових дій на території України.

Путін втрачає контроль

Богданов зауважив, що, через серйозні проблеми з економікою, у Росії може виникнути протистояння між військовими елітами та міністерством фінансів країни-агресорки.

Важливо! Le Monde пише, що попри заяви російської пропаганди, санкції суттєво впливають на економіку Росії, створюючи серйозні проблеми. Висока інфляція та скорочення інвестицій свідчать про погіршення ситуації. Значна частина бюджету спрямовується на армію та поліцію, що обмежує розвиток інших галузей. Зменшення доходів від нафти й газу посилює цю кризу.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій пояснив, що економісти зараз намагаються втримати російський рубль, щоб не допустити ще більшої інфляції та "перегріву економіки".

У Росії серйозний дефіцит робочої сили, що веде до ризику великого економічного колапсу,

– підкреслив він.

Військові еліти, які наближені до Путіна, навпаки ж хочуть менше контролю з боку центрального банку, щоб вкладати ще більше грошей для вироблення зброї.

"Путін настільки перегрів свою країну ненавистю, централізацією та економічним напруженням, що все це так чи інакше вибухне", – підсумував Юрій Богданов.