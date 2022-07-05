Путіна та росіян спіткає таке саме прокляття, яке занапастило Сталіна

"– Вірменський коньяк кращий, ніж грузинський. – Чим? – Кращий, ніж грузинський." (с) – Російський народ набагато гірший, ніж радянський. – Чим? – Усім.

Еволюція навпаки

Російський народ ще більш тупий, забитий, боягузливий, підступний і безсердечний, ніж радянський зразка, скажімо, 1952 року.

За жахливістю пропагандистського супроводу найвідоміша, наймерзенніша зі сталінських справ, "Справа лікарів", дуже нагадує кампанію брехні та пропаганди, яка обслуговує сьогодні війну в Україні.

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Коло пекла скоро замкнеться

Кипляча ненависть до українців сьогодні така ж звіряча та диявольськи масова, як до євреїв 1952 року.

Але ж у тих громадян СРСР не було жодної можливості перевірити інформацію – ні доступу до західних газет, ні вільного радіо, ні телебачення, ні, тим більше, інтернету. А у цих дебілів все це є, але вони з піною біля рота вимагають бомбардувати і стріляти українців, як скажених собак.

Одне втішає: для Сталіна "Справа лікарів" стала останньою серед його пекельних діянь. Для сьогоднішнього кремлівського диявола війна в Україні стане останнім злочином проти людяності. А російський народ буде навіки проклятий.

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