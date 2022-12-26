У Резніченка в Дніпрі проходять обшуки у справі "Великого будівництва", – ЗМІ

У очільника Дніпропетровської ОВА можуть проводити обшуки. Вони, ймовірно, відбуваються і безпосередньо в його кабінеті.

Ці дані виданню підтвердили три непов'язані між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України. У пресслужбі НАБУ 24 каналу пообіцяли прокоментувати інформацію незабаром.

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Що відомо про ймовірні обшуки в Резніченка

Детективи Національного антикорупційного бюро України 26 грудня проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов'язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко,

– мовиться в повідомленні.

За даними джерел видання, обшуки почались вранці 26 грудня, їх проводять в:

приміщенні Дніпропетровської ОВА та кабінеті самого Резніченка;

підрядників Дніпропетровської ОВА, зокрема – в приміщеннях фірми "Будінвест Інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії;

Департаменті житлово-комунального господарства, який відповідальний за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг;

низці інших департаментів ОВА.

Окрім того, видання повідомило, що в Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. Немає повідомлень про слідчі дії й від САП.

Що відомо про причину обшуків

У листопаді журналісти "Схем" повідомили, що приватна компанія "Будінвест Інжиніринг" від березня отримала на відбудову доріг в регіоні півтора мільярда гривень. Це рекорд, порівняно з сумами, які виділяли в інших областях України.

Журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов пояснив, що це аномальний перекіс, порівняно з іншими українськими регіонами.

Ба більше, за даними видання, статутний капітал фірми "Будінвест Інжиніринг" поділений між Яною Хлантою та Павлом Чухном. Перша – 34-річна професійна спортсменка та дівчина керівника області Валентина Резніченка.

Про Чухно відомо, що він віцепрезидент дніпровського баскетбольного клубу Прометей та менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських. Останні вже 10 років перебувають в розшуку ФБР (США) через звинувачення в махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

Ані Резніченко, ані Хланта, ані Чухно не прокоментували вищенаведені дані. Глава ОВА – ігнорував представників ЗМІ, Чухно кинув слухавку, коли почув питання, а з Хлантою не вдалось вийти на зв'язок.

Журналісти повідомили, що пресслужба ОП послалась на воєнний стан та повідомила про "неможливість надання інформації" й "відстрочення розгляду запиту" до його закінчення.