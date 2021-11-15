Резніков днями може відвідати США, де зустрінеться з головою Пентагону, – ЗМІ

Олексій Резніков вже незабаром може відвідати з робочим візитом Сполучені Штати. Очікується, що під час поїздки він зустрінеться з главою Міноборони Ллойдом Остіном.

Телеканал повідомляє, що візит новопризначеного міністра оборони України Олексія Резнікова до Вашингтона може відбутися вже цього тижня.

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Резніков полетить у США

Під час візиту Резнікова до США може відбутися зустріч українського міністра оборони та його американського колеги Ллойда Остін.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів каналу, що під час зустрічі глави відомств обговорять ситуацію з регіональною безпекою.

Глава Міноборони України зустрівся з Квін

За інформацією Міноборони, 15 листопада Резніков провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Під час розмови міністр подякував уряду США за стійку підтримку України у протидії російській збройній агресії, здійсненні оборонних реформ та розвитку спроможностей Збройних сил України.

Зокрема, представники сторін обговорили питання загострення поточної безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола її кордонів.