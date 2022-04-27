Резніков каже, що Україну чекають важкі тижні: ворог хоче завдати багато болю

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців готуватися до важких тижнів. Ворог усвідомлює свою поразку, але хоче завдати нам якомога більше болю та страждань.

За словами міністра оборони України Олексія Рзнікова, Україна отримала велику військову допомогу від партнерів. Але ворог накопичив сво сили на кордоні з Україною вже зараз, а нам для логістики та навчання потрібно декілька тижнів.

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Декілька важких тижнів

Резніков закликав українців готуватися до важких тижнів. Допомога Україні буде лише зростати, а бій з ворогом буде дуже запеклим.

Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви,

– повідомив він.

Разом з тим він покладається на неймовірну єдність українців, завдяки якій ми можемо разом пройти через будь-які випробування.

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