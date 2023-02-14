Резніков та Остін вже прибули на засідання Рамштайну: перші кадри

Міністр оборони України Олексій Резніков та голова Пентагону Ллойд Остін вже прибули на "Рамштайн-9". Зауважимо, що засідання пройде сьогодні, 14 лютого.

Відео зустрічі Резнікова та Остіна оприлюднили в мережі. Про це інформує 24 Канал.

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Засідання Контактної групи з питань оборони України – "Рамштайн-9" сьогодні, 14 лютого, пройде у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Олексій Резніков уже зустрівся зі своїм колегою з США.

Голова Пентагону прибув до Брюсселя: дивіться відео

Зустріч Резнікова з Ллойдом: дивіться відео

Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою, Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG об'єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України,

– підкреслив Ллойд Остін.

Головні теми "Рамштайн-9"

Напередодні засідання Олексій Резнікова озвучив головні теми "Рамштайну-9". За словами міністра оборони це:

захист українського неба, зокрема, через залучення авіаційної платформи;

розбудова "танкової коаліції";

формування запасу міцності по боєприпасах;

тренінгові програми для українських воїнів;

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Також Резніков поділився, що вже мав низку важливих розмов з партнерами. Очільник Міноборони підкреслив: "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм".

Чого чекати від "Рамштайн-9"

Напередодні "Рамштайну" Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Зокрема, обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні, підготовку наших підрозділів на території країн-партнерів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україні необхідна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. Все це, за його словами, обговорять на зустрічі.

Військовий експерт Андрій Харук вважає, що, ймовірно, на дев'ятому "Рамштайні" оголосять рішення щодо літаків.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що на "Рамштайні" буде дуже багато "цікавих речей".

Зауважимо, очікується, що партнери оголосять про кількість танків для нашої держави та терміни їхнього надання.