По батальйону в день: Резніков приголомшив кількістю втрат Росії під Бахмутом
Джерело:"РБК-Україна"
Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії в Бахмуті, попри колосальні втрати. Щодня під Бахмутом ворог може втрачати по батальйону.
Відповідні дані озвучив міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму. За його словами, загальна кількість втрат Росії на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.
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Резніков пояснив, чому важливо стримувати Росію під Бахмутом
"За нашими оцінками, вони (росіяни – 24 Канал) по батальйону в день там (під Бахмутом – 24 Канал) втрачають і продовжують це робити", – сказав Резніков.Зверніть увагу. Чисельність батальйону коливається в межах від 400 до 800 осіб
Глава Міноборони зазначив, що українські захисники Бахмута роблять важливу річ, стримуючи окупантів на цьому напрямку. Зокрема, наші війська вони зменшують наступальний потенціал росіян, що в результаті не дає противнику піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.
"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", – констатував міністр.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
- Сили оборони Україна у травні, попри відсутність переваги в особовому складі, снарядах і техніці, почали просування на флангах на Бахмутському напрямку.
- Зокрема, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 18 травня повідомив, що наші підрозділи просунулися на відстань від 150 до 1700 метрів.
- Водночас противник намагається просуватися у самому Бахмуті. Окупанти навіть вкотре заявили, що буцімто взяли Бахмут, проте в Міноборони України заявили про "фальстарт" з боку Росії.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що південно-західну частину Бахмута контролюють українські сили.
- Також Маляр повідомила, що противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Протягом 18 травня ворог атакував Бахмут та околиці, але наші захисники відбили всі спроби росіян.
- На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів.