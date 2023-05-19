По батальйону в день: Резніков приголомшив кількістю втрат Росії під Бахмутом

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії в Бахмуті, попри колосальні втрати. Щодня під Бахмутом ворог може втрачати по батальйону.

Відповідні дані озвучив міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму. За його словами, загальна кількість втрат Росії на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.

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Резніков пояснив, чому важливо стримувати Росію під Бахмутом

"За нашими оцінками, вони (росіяни – 24 Канал) по батальйону в день там (під Бахмутом – 24 Канал) втрачають і продовжують це робити", – сказав Резніков.

. Чисельність батальйону коливається в межах від 400 до 800 осіб

Глава Міноборони зазначив, що українські захисники Бахмута роблять важливу річ, стримуючи окупантів на цьому напрямку. Зокрема, наші війська вони зменшують наступальний потенціал росіян, що в результаті не дає противнику піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", – констатував міністр.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку