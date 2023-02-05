Резніков отримає нову посаду, – Арахамія

В уряді тривають кадрові зміни. Відтепер Олексій Резніков очолюватиме інше міністерство.

Про це повідомив голова франкції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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"Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше", – розповів Арахамія.

Інші кадрові зміни

Причини змін посад Арахамія пояснив тим, що війна диктує кадрову політику. За його словами, ротація на посадах відбуватиметься у майбутньому.

Політик повідомив, що відтепер генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. На думку Арахамії, це абсолютно логічно для воєнного часу. Крім цього, Міністерство внутрішніх справ постійно очолюватиме Ігор Клименко, а Службу безпеки України – Василь Малюк.

Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє, – наголосив Арахамія.

Резніков про скандали в Міноборони

Під час конференції 5 лютого міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що підозри представникам Міноборони вручали не через харчові закупівлі. Він зазначив, що після корупційних скандалів при відомстві створять громадську антикорупційну раду.

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Резніков також відреагував на чутки про відставку. Він наголосив – кадрове рішення ухвалює Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський.

"Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави", – сказав Резніков.

Він запевнив, що у разі звільнення підтримуватиме наступника. Резніков обіцяв давати поради й консультувати й робитиме все для перемоги України.