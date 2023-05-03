Інноваційне рішення: Резніков показав грайливого песика, який виявляє російські снаряди
Джерело:Олексій Резніков
Україна використовує сучасні технології не тільки для бойових дій з російськими військами, але й для гуманітарних операцій. Завдяки роботам Україна розміновує території.
Глава Міноборони Олексій Резніков розповів про роль технологій у війні Росії з Україною. Він наголосив, що важливими є не тільки бойові завдання.
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Робот допомагає Україні розміновувати території
Міністр оборони зазначив, що рятувальні операції та гуманітарне розмінування територій – це все вбереже життя українців. Як переконує Резніков, Україна повинна й далі рухатися в цьому напрямку.
У гуманітарній роботі Україні допомагають наші партнери. Олексій Резніков опублікував відео, де показав один з прикладів такої допомоги.
Зокрема, мовиться про робота, який використовується для гуманітарного розмінування та інших гуманітарних місій.
До речі, песик окрім іншого, неймовірно грайливий,
– написав Резніков.
Резніков показав робота, який розміновує українські землі: відео
Серед іншого, глава Міноборони наголосив, що українці разюче відрізняються від росіян. "У першу чергу – бажанням йти у майбутнє", – зазначив Резніков.
Він підкреслив, що варварська війна, яку в Україні влаштував Владімір Путін, "показала необхідність використання сучасних технологій на фронті".
Резніков переконує, що в цьому питання Україна не відстає. Глава оборонного відомства розповів, що Україна просунулася у передових розробках, безпілотних технологіях та АСУ.
"Днями я на власні очі бачив, що "витворяють" наші хлопці й дівчата. Ну а швидкість, до якої їхні вироби розганяються, це щось нереальне – 150 – 170 кілометрів. Наші безпілотні очі бачать ворога скрізь. Розвідувальні дрони не дають противнику вчиняти раптові дії проти наших воїнів, а ударними дронами керують наші аси", – зазначив міністр оборони.
Херсонщина отримала комплекси для розмінування
- Зазначимо, що у березні Україна отримала два хорватські комплекси для розмінування Херсонщини. Мовиться про механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та MV-10.
- Комплекси здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4 000 – 5 000 метрів квадратних в день в залежності від складності виконання завдань.
- Розмінування територій ведеться безперервно. Однак цей процес потребує часу та кропіткої роботи.