Резніков просить у Євросоюзу 250 тисяч снарядів на місяць, – FT

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-членів ЄС. Він просить постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Із таким проханням звернулись, аби зменшити гострий дефіцит, що обмежує просування армії на полі бою.

До речі Резніков розповів, чи може Україна перемогти у війні вже цього року

Артилерія має вирішальну роль

Міністр оборони наголосив, що ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати. Причина – брак поставок.

Резніков відзначив вирішальну роль артилерії у знищенні військової потужності противника. Україна випускала 110 000 снарядів калібру 155 міліметрів на місяць, а це чверть від тієї кількості, яку використовувала Росія.

Скільки Україні потрібно снарядів

За словами Резнікова, для успішних завдань на полі бою, потрібно щонайменше 60% від повного боєкомплекту, тобто 356 400 снарядів на місяць.

Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць,

– додав міністр.

ЄС планує передати Україні закуплені боєприпаси

Напередодні Financial Times повідомило, що ЄС планує протягом тижнів передати Україні закуплені боєприпаси. Мовиться про 155-міліметрові артилерійські снаряди з тих, які є в запасі або незавершених замовлень.

Відповідний план обговорювали у четвер 2 березня на зустрічі представників держав ЄС. З європейського фонду миру погодившись виділити на це 1 мільярд євро.