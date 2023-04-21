Резніков поспілкувався з Остіном перед початком "Рамштайну": кадри зустрічі

Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков зустрілися перед початком "Рамштайну". Засідання проходить сьогодні, 21 квітня.

Зустріч міністрів сталася на авіабазі Рамштайн, що у Німеччині. Остін назвав Резнікова своїм хорошим другом.

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Остін зустрівся з Резніковим

Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно,

– написав Остін.

Міністр оборони України заявив, що сьогодні відзначається річниця "Рамштайну". На порядку денному – аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам ЗСУ.

"Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", – наголосив Резніков.

Зустріч Резнікова і Остіна: дивіться відео

"Рамштайн-11": все, що відомо

21 квітня проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 11 зустріч міжнародних партнерів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що за підсумками засідання будуть швидкі рішення щодо військової допомоги перед контрнаступом.

За словами Зеленського, важливо обговорити питання щодо тієї зброї, на яку Україна довго очікує. Йдеться про перемовини "з конкретними партнерами щодо конкретної кількості конкретної далекобійної зброї".

Військовий експерт Олег Жданов назвав 2 напрямки, які потрібно обговорити на зустрічі.