Резніков пояснив, як сили територіальної оборони отримуватимуть доступ до зброї

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що сили територіальної оборони можуть застосовувати зброю. Для її отримання передбачений спеціальний механізм.

За словами міністра оборони, за резервістом, який підписуватиме контракт для вступу до лав тероборони, закріплюватимуть комплект зброї. Її зберігатимуть у спеціально відведених місцях.

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Як сили тероборони можуть використовувати зброю

Олексій Резніков пояснив, що сили територіальної оборони не є добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування. Зараз 10 тисяч бійців ЗСУ розгортають штаби тероборони за штатом мирного часу. Саме ці військові створять командне ядро сил.

Наступний етап – підписання контрактів з резервістами, які проходитимуть службу в лавах територіальної оборони.

Далі будуть формуватися бригади та батальйони сил територіальної оборони шляхом укладання контрактів з резервістами. Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект,

– пояснив Резніков.

Зброю зберігатимуть у спеціально відведених місцях – на території військової частини у кімнаті під сигналізацією. У разі необхідності бійці повинні прибути до частини та взяти свою зброю.

Територіальна оборона в Україні: головне

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", який передбачає формування сил територіальної оборони. Того ж дня Володимир Зеленський призначив командувачем сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.

15 січня, українські підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях отримали зброю. Інші регіони отримають її до кінця лютого 2022 року.

Для приєднання необхідно звернутись у свій військкомат до офіцера тероборони.

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