Яйця по 17 гривень і зв'язки з Степановим: Резніков прокоментував гучні скандали Міноборони

Міноборони України не закуповувало яйця по 17 гривень за кілограм. А у співпраці з компанією, яка має причетність до колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова, немає жодних проблем.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів міністр оборони України Олексій Резніков, зауваживши, що Міноборони не купувало яйця по 17 гривень за кілограм. Такої закупівлі взагалі ніколи не було.

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Зараз триває суд між Міноборони та Державною аудиторською службою України. Після завершення розгляду можна буде перевірити усі ці матеріали.

Не було факту придбання такої послуги. Можете мене перевірити трохи пізніше, коли завершиться судовий розгляд справи між Міноборони і Держаудитслужбою, яка проводила перевірку. Не усі матеріали зараз відкриті у публічному доступі. Але до суду Міноборони подало,

– зауважив Резніков.

Чи доречно працювати з компанією, яка близька до Степанова

Відомо, що Міноборони заплатило 185 мільйонів гривень фірмі, більша частка якої належить колишньому міністру охорони здоров’я Максиму Степанову. Вони постачали до армії речове майно та засоби захисту.

20 липня НАБУ повідомило про підозру Максиму Степанову щодо ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України. Йдеться про корупційну схему, яка діяла на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" упродовж 2013 – 2016 років.

У Центрі протидії корупції з посиланням на власні джерела повідомляли, що буцімто Резніков особисто погоджував замовлення з фірмою Степанова на 185 мільйонів гривень. Однак міністр це категорично відкинув.

В цій організації мене просто не люблять. Ось так вийшло. У них є один з лідерів руху, який нібито служить в армії. А насправді придумує собі кожен раз відрядження. Тільки б не потрапити на поле бою. Але Бог з ним. Це в нього на совісті… Міністр не погоджує конкретні угоди. Це не входить в його перелік обов'язків. Якби я вичитував кожен контракт і давав згоду, то 24 на 7 не вистачило б,

– стверджує Резніков.

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Міноборони має завдання співпрацювати саме з українськими компаніями, щоб гроші залишалися в нашій державі. А у випадку з фірмою Степанова, як наголосив Резніков, претензії незрозумілі. Немає жодного вироку суду, за яким можна було б сказати, що колишній міністр – корупціонер.

Уклали контракт і зробили поставку. Все це воює в армії. Які претензії до постачальника? Те, що він, як виявилося, колишній член уряду? Я цього не знав, прочитав у публікаціях. А що людині заборонено займатися бізнесом? Це злочин?

– розповів Резніков.

Він закликав "не вішати" на людей різні ярлики та не звинувачувати їх в тому, чого вони не робили або чого не було доведено.

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