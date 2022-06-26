Резніков пропонує закріпити у стратегії НАТО розгортання ефективної системи ППО в Україні

Відповіддю на масові обстріли росіянами українських міст має бути якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО. Цей крок слід закріпити у стратегії Північноатлантичного альянсу.

Це гарантує додаткові 500 – 1000 кілометрів безпеки для кожного європейського міста, наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

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Необхідно посилити санкції

Політик відзначив, що підлість цих атак полягає в тому, що обстрілювали або з глибини території Росії, або з Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи,

– наголосив Резніков.

Тому потрібно посилити санкції проти Росії, аби вона не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю. Вона містить безліч комплектуючих, які постачають компанії з країн НАТО.

Масові обстріли українських міст

Вранці 26 червня російські окупанти зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 атакували Київ. Одна ракета влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі, інша – в дитячий садок. Внаслідок обстрілу будинку постраждали 6 людей, серед яких 7-річна дівчинка. Крім того, одна людина загинула.

Також загарбники завдали ракетних ударів по Черкащині. Було 2 "прильоти" недалеко від обласного центру. На жаль, одна людина загинула, ще 5 – постраждали.

25 червня росіяни завдали масового ракетного удару. На Житомирщину прилетіло близько 20 ракет, ще 10 вдалось збити. "Прильоти" були здебільшого по військових об'єктах поблизу Житомира. Один військовий загинув, ще один – зазнав поранень.

Близько 20 ракет росіяни запустили по Чернігівщині, ще 6 – по Львівщині. У цій області 4 з них влучили по військовому об'єкту на території Яворівського полігону. Повідомляли про 4 поранених.

Також ввечері 25 червня росіяни обстріляли місто Сарни, що на Рівненщині. Вони влучили у СТО. Загинули 4 людини, а постраждали – 14. Вісьмох госпіталізували, двоє з них – у важкому стані.

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