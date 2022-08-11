Ні корейська історія, ні "Сирія": Резніков назвав реалістичний план завершення війни

У світі роблять прогнози у завершенні війни росії проти України. Зазначають, що можливий корейський варіант, коли конфлікт заморозять на десятиліття, або сирійський – бойові дії впродовж років.

Міністр оборони України Олексій Резніков не вважає ці варіанти реалістичними. Він зазначив, що окупанти ще можуть шантажувати Захід ресурсами.

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"Я тепер не беруся робити прогнози. Але мені здається, що ні один, ні другий варіант не є основними сценаріями", – сказав міністр.

В України більшає союзників

За словами Резнікова, корейська історія не відбудеться, бо росіяни не заморозили війну у 2014 році, а вирішили у 2022 йти у повномасштабний наступ. Щодо "Сирії", то окупанти також мають обмежений людський та збройний ресурси. Натомість в України збільшується кількість союзників.

"Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше і більше зацікавлений в нашій перемозі", – зазначив міністр.

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Реалістичний план

Однак, як наголосив Резніков, є небезпека того, що коли зростуть ціни на газ, збільшаться податки, почнеться інфляція, то країни Заходу можуть послабити тиск на росію. Вони схилятимуть Україну до перемовин на невигідних для неї умовах.

Якщо їхній внутрішній порядок денний буде сильно тиснути, то це може послабити нашу позицію. І тоді деякі політики будуть мріяти, щоб посадити нас за стіл перемовин,

– пояснив Резніков.

Він наголосив, що Україна повинна здобути у виграшну позицію на полі бою. Міністр вважає це реалістичним планом.

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