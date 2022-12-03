Росіяни можуть отримати лише перші три літери у слові "Херсон", – Резніков з Півдня

3 грудня 2022, 14:57
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Джерело:

Олексій Резніков

Олексій Резніков під час візиту у міжнародний аеропорт "Херсон" сказав, на що може розраховувати ворог. Міністр також показав, як виглядає летовище після окупантів.

Цю інформацію Олексій Резніков повідомив 3 грудня. У цей день міністр оборони побував у звільненій Чорнобаївці, де і розташований аеропорт. 

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Що міністр сказав ворогам

Олексій Резніков показав, як виглядають залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці.

Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача – і це єдине, що вони можуть отримати від України,
– сказав міністр.  

Олексій Резніков додав, що багато з окупантів удобрює поля навколо і вже в цьому переконались. Посадовець саркастично побажав їм "успіхів". 


Міністр оборони України побував у Чорнобаївці / Фото з твітера Олексія Резнікова 

Зверніть увагу!  Чорнобаївка – це село орієнтовно за 10 кілометрів від Херсона. Там розташований військовий аеродром та міжнародний аеропорт. Населений пункт вважають воротами до обласного центру. 

Коротко про звільнення Херсона та Чорнобаївки

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Автор: Діана Квасневська