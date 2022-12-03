Росіяни можуть отримати лише перші три літери у слові "Херсон", – Резніков з Півдня

Олексій Резніков під час візиту у міжнародний аеропорт "Херсон" сказав, на що може розраховувати ворог. Міністр також показав, як виглядає летовище після окупантів.

Цю інформацію Олексій Резніков повідомив 3 грудня. У цей день міністр оборони побував у звільненій Чорнобаївці, де і розташований аеропорт.

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Що міністр сказав ворогам

Олексій Резніков показав, як виглядають залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці.

Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача – і це єдине, що вони можуть отримати від України,

– сказав міністр.

Олексій Резніков додав, що багато з окупантів удобрює поля навколо і вже в цьому переконались. Посадовець саркастично побажав їм "успіхів".



Міністр оборони України побував у Чорнобаївці / Фото з твітера Олексія Резнікова

Коротко про звільнення Херсона та Чорнобаївки

Наші Збройні Сили 11 листопада звільнили Херсон. Тоді у місто зайшли наші військові, їх вітали натовпи містян.

У цей же день українські військові звільнили з-під окупації Чорнобаївку. Люди також вітали наших військових та публікували фото з бійцями ЗСУ.

Перед цим, наприкінці жовтня, росіяни вивели з аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці свою військову техніку. А згодом і самі повтікали під потужним натиском ЗСУ.

Чорнобаївка – це село орієнтовно за 10 кілометрів від Херсона. Там розташований військовий аеродром та міжнародний аеропорт. Населений пункт вважають воротами до обласного центру.

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