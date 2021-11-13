Резніков вимагає прискорити будівництво військово-морської бази в Бердянську

Олексій Резніков заявив, що важливим завданням для Міноборони є розвиток військово-морських спроможностей. Мовиться про посилення флоту новими кораблями та катерами.

Росія хоче окупувати Азовське море, – Резніков

13 листопада новопризначений міністр оборони побував з робочим візитом у Бердянську Запорізької області. Разом з ним був головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Чиновники ознайомились із ходом будівництва військово-морської бази "Схід", гідротехнічних споруд біля причальної стінки та майбутньої казарми для військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Резніков наголосив, що Росія намагається фактично окупувати Азовське море. Це створює загрози для судноплавства. Через це Україні слід розвивати Військово-морські сили.

Для цього залучатимемо не тільки державні кошти, це також буде одним із завдань військової дипломатії для посилення взаємодії з партнерами. Після поїздки ми проведемо детальний аналіз поточної ситуації. Будуть надані доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС у Бердянську,

– розповів міністр.

Як розвивають ВМС

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа повідомив, що на баланс Міноборони передадуть ділянку розміром у 3,04 гектара. На ній розмістять:

командування бази,

два дивізіони кораблів: дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення,

радіотехнічний підрозділ та підрозділ боротьби із протидиверсійними засобами,

сили забезпечення.

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У 2021 році виділили земельну ділянку у 1,4 гектара, де зводять казармовий комплекс для 200 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Крім того, передбачене будівництво медичного пункту, спортивного комплексу та гуртожитку для сімей військовослужбовців.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що до 2035 року реалізують програму великого будівництва військово-морського флоту у 3 етапи. Загалом планують створити інфраструктуру для будівництва флоту і військово-морських баз. База в Бердянську – перший етап будівництва.