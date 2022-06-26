Резніков закликав демілітаризувати бодай європейську частину Росії на тлі підлих атак по Україні

Росія продовжує масовано гатити по території України своїми ракетами. Ранкові обстріли низки українських населених пунктів 26 червня вчергове свідчать про небезпеку для всієї Європи.

Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі чергових підлих ракетних ударів ворога закликав цивілізований світ демілітаризувати щонайменше європейську частину Росії. Він назвав таку поведінку країни-агресорки стратегічним викликом для всього цивілізованого світу.

Читайте також Лідери G7 зобов'яжуться надавати безстрокову підтримку Україні, – ЗМІ

Резніков закликав до демілітаризації Росії

Олексій Резніков наголосив, що російські терористи скоїли чергові воєнні злочини – завдали ракетних ударів по низці мирних українських міст. При цьому підлість таких атак криється у тому, що вони здійснюються або з глибини території Росії, або з Білорусі, або з акваторій Чорного чи Каспійського морів.

За словами міністра оборони України, такі удари є стратегічним викликом для безпеки усієї Європи, а швидка відповідь на цей виклик повинна складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб Росія не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО,

– наголосив Резніков.

Друга частина, за словами посадовця, є якнайшвидшим розгортанням ефективної системи ПВО та ПРО в Україні – це буде додатковими 500 – 1 000 кілометрами безпеки для кожного європейського міста. Такий крок, на думку Резнікова, є дуже наочним та логічним, й повинен бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

До слова, наприкінці свого допису Олексій Резніков закликав до реалізації перспективи демілітаризації Росії цивілізованим світом:

Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями,

– підкреслив очільник Міністерства оборони України.

Масовані ракетні удари російських окупантів по Україні 26 червня: коротко

Близько 11 години у Черкасах було чутно вибухи. За попередніми даними, було два "прильоти" поблизу обласного центру й унаслідок ворожих ракетних ударів загинула щонайменше одна людина, ще п'ятеро – постраждали. Відомо, що відбулось руйнування об'єкта інфраструктури.

поблизу обласного центру й унаслідок ворожих ракетних ударів загинула щонайменше одна людина, ще п'ятеро – постраждали. Відомо, що відбулось руйнування об'єкта інфраструктури. Вранці по Києву росіяни вгатили 4 високоточними ракетами. Станом на 16:03 26 червня кількість постраждалих зросла до 6 людей, а одна людина загинула. Серед потерпілих – 7-річна дівчинка. Рятувальники вже ліквідували локальні осередки загорянь у дев'ятиповерхівці, яка постраждала унаслідок обстрілу. Відомо, що ракети по столиці окупанти випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, ракети Х-101 росіяни запустили з Каспійського моря.

До теми – масові обстріли є сигналом для G7: дивіться відео