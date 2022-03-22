Резніков закликає жителів окупованих територій ухилятися від мобілізації, щоб зберегти життя

Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій. Міністр оборони закликав їх ухилятися від насильницької мобілізації, аби зберегти життя.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна досі вважає жителів тимчасово окупованих частин Донбасу своїми, громадянами України.

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Резніков просить жителів окупованих територій уникати мобілізації

Глава відомства наголосив, що якщо українці з окупованих територій не вчиняли злочини, то їм нічого не загрожує: "З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся країна – це різні українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині".

Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя,

– зазначив Резніков.

Міністр додав, що якщо жителів з окупованих територій все ж забрали до російських військ, то їм слід намагатися якнайшвидше перейти на сторону української армії.

"Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями", – запевнив він. Головне – уникнути непоправного, і зберегти життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі росіяни мобілізують студентів віком від 18 років та навіть чоловіків, яким вже за 65.

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