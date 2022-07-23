Резніков назвав правильне місце для трибуналу над путіним і його посіпаками

російські окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти та мирне населення України. Одне з найбільш постраждалих міст - Харків.

Харків мало не щодня обстрілюють, знищуючи будівлі та вбиваючи місцевих мешканців. Під обстріли потрапляють як приватні будинки та багатоповерхівки, так і офісні чи торгові центри, а також навчальні заклади. І навіть зупинки громадського транспорту.

До теми росіяни обстріляли Харків з "Гіацинтів": розповідь очевидця, який хотів втекти від війни

Особливо дістається житловому масиву Салтівка, що на північному сході Харкова. Він під постійними обстрілами, а там вже майже не залишилося будівель, які б не зазнали пошкоджень чи руйнувань через це. При цьому що в цьому спальному районі мешкає до 400 тисяч осіб.

Трибунал у Харкові

Важливо! російська армія під час вторгнення до України використовує карти 1969 року . На цих картах немає Салтівського житлового масиву, який почали зводити на початку 1970-х років. Також на цих картах немає і деяких водосховищ, які були створені пізніше.

Саме у Харкові варто було б провести трибунал над російськими військовими злочинцями. Таку ідею висунув міністр оборони України Олексій Резніков під час свого візиту до міста.

"Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, за кількістю населення дорівнює Маріуполю. Зараз – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями", – заявив Олексій Резніков.

Дивіться відео про обстріл Харкова 23 липня