Резніков запросив іноземних пілотів F-16 допомогти Україні воювати з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів винищувачів F-16 доєднатися до Сил оборони. Саме ці літаки наша держава прагне отримати від союзників.

Про це Резніков розповів на спільному брифінгу зі своїм данським колегою, повідомляє 24 Канал. Він відбувся 10 квітня в Одесі.

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Резніков запросив в Україну іноземних пілотів

Міністр оборони України запропонував іноземним фахівцям, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати допомагати Силам оборони.

Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні – 24 Канал) Іноземний легіон готовий відкрити двері,

– наголосив Резніков.

Україні потрібні сучасні літаки

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є 4,5 тисячі. Такі винищувачі мають на озброєнні 25 країн. Тому це найімовірніший варіант на надання Україні.

Речник Повітряних сил зауважив, що Україні потрібно завоювати перевагу у повітрі, і щоб наша авіаційна техніка не поступалась російським літакам.

Силам оборони важлива авіаційна платформа, а не тип літака, який можуть надати партнери. Це можуть бути різні типи винищувачів, але вони мають бути покоління 4+ та мати весь спектр озброєння, яке використовують країни НАТО, зокрема:

ракети типу "Повітря-повітря", "Повітря-поверхня",

крилаті ракети,

протикорабельні засоби,

керовані авіаційні бомби тощо.

"Там дуже великий спектр. Мати потужні радари. Це основні характеристики, яким мають відповідати сучасні західні винищувачі", – пояснив Ігнат.

За його словами, для навчання у США обрали досвідчених пілотів. Їх перевіряли на те, як швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки F-16.

За першими оцінками цього тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також розповів, що американське командування оцінило високу підготовку українців. Українські пілоти можуть використовувати й інші види західного озброєння, які союзники нададуть Україні в майбутньому.