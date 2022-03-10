Резніков заявив, що чекає та з розумінням прийме від Росії заяву про капітуляцію

10 березня 2022 , 17:41
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Джерело:

фейсбук Олексія Резнікова

Росія за 15 днів війни проти України втратила понад 12 тисяч людей та купу техніки. В Україні очікують, що ворог оголосить капітуляцію.

Резніков порадив російським солдатам піти за "російським кораблем"

Глава Міноборони Олексій Резніков порадив російським солдатам піти за "російським кораблем", або здатися в полон. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

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Також Резніков висловився щодо капітуляції орків Путіна.

Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії,
– зазначив глава Міноборони.

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Автор: Михайло Гема