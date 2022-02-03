Резніков заявив, що Україна хоче перенести засідання ТКГ з Мінська до Стамбула

Туреччина запропонувала проводити переговори Тристоронньої контактної групи в Стамбулі. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна підтримує цю ініціативу.

Про перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи до Стамбула ще говорили, коли Олексій Резніков очолював Міністерство реінтеграції. Про це нинішній міністр оборони заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Україна готова до перемовин у Стамбулі

Олексій Резніков заявив, що Україна готова до перемовин у Стамбулі. Однак не лише там. За словами Резнікова, Україна готова вести переговори у будь-якому незаангажованому та незалежному, особливо від Росії, місті.

Однак про Стамбул президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив публічно. Поки що потрібно дочекатися згоди іншої сторони.

Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ – ми відповідали ствердно: "Так, ми згодні, якщо цей майданчик, наприклад, буде в Стамбулі",

– заявив Резніков.

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На початку 2022 року в Тристоронній контактній групі відбулися кадрові зміни. Олексій Арестович пішов з посади речника ТКГ. Після цього його внесли до бази "Миротворця" як "учасника гуманітарної агресії проти України".

Повідомлення про пропозицію проводити переговори у Стамбулі з'явилася 26 січня 2022 року. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

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