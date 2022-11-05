Досвід перемовника дозволив залучити максимум озброєння ззовні: експерт про рік роботи Резнікова

Дуже символічно, що в першу річницю своєї роботи на посаді міністра оборони Олексій Резніков анонсував нову партію військової допомоги від США. Постачання зброї для України відбувається великою мірою завдяки досвіду Резнікова як перемовника.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

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Сьогодні міністр оборони Резніков анонсував чергову допомогу Україні від США. Гарний спосіб "відзначити" рік на посаді міністра, адже якраз сьогодні Резніков подав президенту і Раді звіт за рік роботи. Це перший міністр оборони України, якому "пощастило" обіймати посаду під час повномасштабної війни. Причому цивільний Резніков йшов робити реформи, а довелося буквально тримати оборону,

– зазначив Голубицький.

Він додав, що зважаючи на ситуацію, Резніков непогано справляється. Схоже, саме його досвід адвоката-перемовника як раз дуже знадобився для "вибивання" зброї із союзників на численних "Рамштайнах" і двосторонніх зустрічах.

Водночас Україна могла б краще підготуватися до оборони, якби Резніков був призначений на посаду раніше.

Чому адекватного міністра оборони в умовах очевидної небезпеки від Московії призначили лише восени 2021 року? Чому той самий Резніков до призначення витрачав час на балачки з російськими посіпаками в ТКГ в Мінську?

– підкреслив Голубицький.

Експерт наголосив, що таке ж призначення вже після перших загрозливих "навчань" росіян навесні 2021 року допомогло б нам підготуватися до оборони набагато краще. Можливо, "Джавеліни" та інші корисності приїхали б швидше.

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