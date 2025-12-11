Про це повідомила представниця американської делегації після голосування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чому США проголосували проти резолюції?

За її словами, саме посилання на Порядок денний до 2030 року та пов’язану з ним термінологію стало підставою для заперечення. Вона зазначила, що концепція сталого розвитку, на думку Вашингтона, просуває "м’яку форму глобального управління", що, як стверджує американська сторона, не відповідає національним інтересам і питанням суверенітету США.

Водночас дипломатка підкреслила, що Сполучені Штати підтримують міжнародні стандарти з безпеки ядерних об’єктів і зусилля щодо недопущення інцидентів на українських ядерних станціях під час війни з Росією.

Прийнята резолюція закликає держави-члени та партнерів активізувати міжнародну взаємодію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема для досягнення Цілей сталого розвитку у постраждалих регіонах – через партнерства, інновації та інвестиції.

Генасамблея також ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, щодо посилення міжнародної координації у дослідженні та мінімізації впливу Чорнобильської трагедії. Проти документа проголосували Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США. Білорусь пропонувала альтернативний текст, однак на вимогу української делегації його зняли з розгляду.

