США прибрали з альтернативної резолюції ООН щодо України згадки про агресію Росії

США відмовилися бути співавторами проєкту резолюції ООН, пов'язаної з триріччям від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже згодом Сполучені Штати представили свою версію документа, текст якої суттєво відрізняється.

Зокрема, резолюція від США не містить засудження Росії, як агресора, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До слова, конгресмени внесли законопроєкт, який передбачає, що Штати можуть взагалі вийти з ООН.

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Що відомо про американську версію резолюції

Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" та повторює, що головна мета ООН полягає в "підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні суперечок".

Документ " і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".

Водночас Росія запропонувала правку до цього рядка, аби він отримав такий вигляд: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією".

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт США "хорошим кроком". Російський дипломат на умовах анонімності заявив, якщо цю поправку врахують, що Москва підтримає резолюцію Генасамблеї.

Перший проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яку відмовилися підписувати США , засуджує російську агресію та підтверджує відданість "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Водночас Україна та ЄС також підготували новий проєкт резолюції. У тексті "знову наголошується на нагальній необхідності припинити війну цього року та подвоїти дипломатичні зусилля для зменшення ризиків подальшої ескалації та досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні". Ця версія видається дещо пом'якшеною за перший варіант.