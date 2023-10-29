Місце, де сміються путіністи й терористи, – голова міноборони Чехії закликала до виходу з ООН

Голова міноборони оборони Чехії вважає, що її країні нічого робити в Організації Об'єднаних Націй. За словами Яни Чернохової, це Альянс держав, який після нападу Росії на Україну та ХАМАС на Ізраїль засвідчив свою неефективність.

Останньою краплею, яка змусила очільницю оборонного відомства Чехії закликати до виходу з ООН, стало голосування за резолюцію відносно Ізраїлю та ХАМАС. Чернохова наголосила, що це антиізраїльський документ, оскільки в ньому йдеться про "перемир'я", але нічого немає про засудження терористів.

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У Чехії закликали виходити з ООН

Зауважимо, що відповідну заяву посадовиця зробила 28 жовтня, у день державності Чехії. Саме цього дня 1918 року Чехословацька Республіка проголосила незалежність. Вона привітала чехів з цим днем, але констатувала, що не може мовчати, бо минуло рівно три тижні з дня нападу ХАМАС на Ізраїль.

Лише 14 країн, зокрема наша, чітко й зрозуміло виступили проти безпрецедентного теракту, вчиненого терористами ХАМАС. Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії нема чого очікувати від організації, яка підтримує терористів і не поважає основне право на самозахист. Вибираймося,

– йдеться у дописі голови МО.

Власне, такі країни як Австрія, Хорватія, Чехія, Фіджі, Гватемала, Угорщина, Ізраїль, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Тонга та Сполучені Штати Америки проголосували "проти" резолюції стосовно заклику до миру між Ізраїлем та ХАМАС.



Голосування країн ООН за резолюцію стосовно Ізраїлю та ХАМАС / Зображення з соцмереж голови міноборони Чехії

Зверніть увагу! 120 країн проголосували "за" цю резолюцію. "Утримались" – 45, серед них є Україна.

Згодом Черноховій поставили запитання стосовно того, чи не краще залишитися в Організації Об'єднаних Націй та спробувати її реформувати. У відповіді як приклад недієздатності ООН вона навела широкомасштабну російсько-українську війну та зазначила, що ця міжнародна організація неефективна.

Півтора року війни Росії проти України. Чи бачите ви ознаки реформування ООН? Пам'ятаєте, коли ООН востаннє брала участь у відновленні мирі? Не хочу сіяти негатив, але я дійсно нічого не пам'ятаю. На жаль, я здебільшого бачу там, як сміються путіністи та терористи,

– констатувала Яна Чернохова.

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Наголосимо, що також Ізраїль засудив ООН і ухвалену організацією резолюцію, яка закликає до "негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемир'я" між ізраїльською армією та бойовиками угруповання ХАМАС.

Представник країни в ООН Ґілад Ердан повідомив, що Альянс країн більше не має легітимності, звинувативши організацію в покриванні злочинів. За його словами, з ХАМАС не може бути перемовин, а Ізраїль не сидітиме склавши руки, щоб дозволити терористам скоювати злі умисли.