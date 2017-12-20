Резолюція ООН щодо Криму відкриває можливості для судових баталій із Росією, – Ар'єв

19 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини у Криму. Це вже третя від початку анексії. Цей документ вийшов найбільш радикальним. Він підтверджує, що між Україною та Росією існує збройний конфлікт. Резолюцію підтримали представники сімдесяти країн, проти виступили 26 країн.

Генасамблея ООН ухвалила оновлений варіант резолюції щодо Криму. Реакція Президента Петра Порошенка на цю подію була негайною. У Facebook глава держави назвав ухвалення "потужним сигналом агресору.

А міністр закордонних справ Павло Клімкін додав, що з усіх відомих раніше резолюцій щодо Криму, ухвалена вчора – є найсильнішою.

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Проти проголосували Росія, Китай, Індія, а ще Білорусь, Вірменія, Казахстан та Сербія. Утрималися – 76. Ухвалення оновленої резолюції відкриває шлях до подальших судових позовів проти агресора.

Вона (Резолюція – 24) відкриває можливості для судових наших баталій із Росією, зокрема, в міжнародному суді ООН. Вона стане аргументом в переговорах щодо продовження або запровадження нових санкцій,

– зазначив Володимир Ар'єв.

Ця резолюція про ситуацію з правами людини в окупованому Криму – вже третій подібний документ ООН. Перший ухвалили в березні 2014, тоді ООН підтвердила територіальну цілісність України. І підкреслила, що так званий "референдум" про приєднання до Росії не має жодної законної сили.



Другу резолюцію ухвалили рівно рік тому і вона стосувалася прав людини у Криму та Севастополі. Один з найважливіших пунктів третьої - не тільки згадки про порушення прав людини окупантами, а й посилання на міжнародне гуманітарне право у цій сфері.Зокрема, на Женевську конвенцію 1949 року.



Відтак, ситуація в Криму визнана окупацією і міжнародним збройним конфліктом. Саме цього не було попередніх документах. Каже голова Меджлісу, який окупаційна влада визнала екстремістською організацією

Голосування за цю резолюцію є вкрай важливими, бо люди не поклонились росіянам окупантам, люди чекають на повернення України. І вони стежать як у світі оцінюються ситуація, в яку потрапили всі люди,

– заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У резолюції також засуджують мілітаризацію Криму, примусове переведення громадян України в російське громадянство та те, що Росія застосовує на українському півострові власні закони.



Окрім того, від Москви вимагають виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН – про відновлення прав і свобод громадян України в Криму. І закликають окупантів забезпечити освіту українською та кримськотатарською мовами та відновити роботу Меджлісу.