19:48
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Резолюція ООН щодо Криму відкриває можливості для судових баталій із Росією, – Ар'єв

18:20, сьогодні 229 Читать новость на русском

19 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини у Криму. Це вже третя від початку анексії. Цей документ вийшов найбільш радикальним. Він підтверджує, що між Україною та Росією існує збройний конфлікт. Резолюцію підтримали представники сімдесяти країн, проти виступили 26 країн.

Генасамблея ООН ухвалила оновлений варіант резолюції щодо Криму. Реакція Президента Петра Порошенка на цю подію була негайною. У Facebook глава держави назвав ухвалення "потужним сигналом агресору.

А міністр закордонних справ Павло Клімкін додав, що з усіх відомих раніше резолюцій щодо Криму, ухвалена вчора – є найсильнішою.

Читайте також: Російські окупанти висловили незадоволення резолюцією Генасамблеї ООН щодо Криму

Проти проголосували Росія, Китай, Індія, а ще Білорусь, Вірменія, Казахстан та Сербія. Утрималися – 76. Ухвалення оновленої резолюції відкриває шлях до подальших судових позовів проти агресора.

Вона (Резолюція – 24) відкриває можливості для судових наших баталій із Росією, зокрема, в міжнародному суді ООН. Вона стане аргументом в переговорах щодо продовження або запровадження нових санкцій,
– зазначив Володимир Ар'єв.

Ця резолюція про ситуацію з правами людини в окупованому Криму – вже третій подібний документ ООН. Перший ухвалили в березні 2014, тоді ООН підтвердила територіальну цілісність України. І підкреслила, що так званий "референдум" про приєднання до Росії не має жодної законної сили.

Другу резолюцію ухвалили рівно рік тому і вона стосувалася прав людини у Криму та Севастополі. Один з найважливіших пунктів третьої - не тільки згадки про порушення прав людини окупантами, а й посилання на міжнародне гуманітарне право у цій сфері.Зокрема, на Женевську конвенцію 1949 року.

Відтак, ситуація в Криму визнана окупацією і міжнародним збройним конфліктом. Саме цього не було попередніх документах. Каже голова Меджлісу, який окупаційна влада визнала екстремістською організацією

Голосування за цю резолюцію є вкрай важливими, бо люди не поклонились росіянам окупантам, люди чекають на повернення України. І вони стежать як у світі оцінюються ситуація, в яку потрапили всі люди,
– заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У резолюції також засуджують мілітаризацію Криму, примусове переведення громадян України в російське громадянство та те, що Росія застосовує на українському півострові власні закони.

Окрім того, від Москви вимагають виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН – про відновлення прав і свобод громадян України в Криму. І закликають окупантів забезпечити освіту українською та кримськотатарською мовами та відновити роботу Меджлісу.

Теги: Новини України ООН Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Рефат Чубаров
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік
сьогодні, 19:01 ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік
Настя Сукач 711
Подолати совок: як не загнати родину в пастку
сьогодні, 18:01 Подолати совок: як не загнати родину в пастку
Яніна Ткачук 1075
Про МВФ: мифы и реальность
сьогодні, 17:03 Про МВФ: мифы и реальность
Олег Пономарь 492
Лист із самісінької передової: піхота – основа війни та становий хребет армії
сьогодні, 15:01 Лист із самісінької передової: піхота – основа війни та становий хребет армії
Дід Панас 960
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 1924
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Головні новини 3 вересня: знищення "Ікон революції" та переполох з Північною Кореєю
 4 вересня , 08:03
У Раді хочуть прирівняти свої зарплати до міністерських: депутати зароблятимуть удвічі більше
10 жовтня , 19:30
Дивіться "Вєсті Кремля". Сповідь Путіна. "Зоряні війни" по-російськи
 сьогодні , 20:06
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук