Російські окупанти висловили незадоволення резолюцією Генасамблеї ООН щодо Криму

Окупаційна влада Криму незадоволена, що Генеральна асамблея ООН прийняла проукраїнську резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, у вівторок, 19 грудня, Генасамблея ООН проголосувала за оновлений проект резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму. Під час голосування резолюцію підтримали представники 70 держав.

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У самому документі є 12 вимог до Росії щодо недопущення порушення прав людини у Криму, і нагадують непризнання його анексії Росією.

Повний текст резолюції щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованих АР #Крим і м.#Севастополь українською мовою в перекладі @UKRINFORM.



Нагадаємо, що сьогодні в Генасамлеї #ООН за резолюцію проголосували 70 держав, 42 стали співавторами ️ https://t.co/7WepR7gLNP pic.twitter.com/aDYI4T2CGL — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 19 грудня 2017 р.

У Росії, чиї представники ООН виступили проти цієї резолюції, вже пролунали звинувачення в сторону ООН. Депутат Держдуми Росії Сергій Железняк обізвав резолюцію "політичною провокацією", передає "РИА Новости". Він зазначив, що документ підготували Україна і ряд "антиросійськи налаштованих політиків в ЄС і США".

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Резолюція викликала обурення і в так званого віце-спікера кримського парламенту Ремзі Ільясова, який заявив, що ООН дискредитує себе такою резолюцією. Представник окупаційної влади переконаний, що замість того, щоб карати країну-агресора, "західним країнам слід, щонайменше, сприяти швидше інтегруватися економіці Криму в російську економіку, а не продовжувати нагнітати напруженість і сприяти порушенню прав кримчан".

При цьому Ремзі Ільясов заявив, що питання про анексію Криму взагалі не має ставитися на розгляд в ООН.