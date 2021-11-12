У поліції розповіли про дві версії смерті Полякова

Наразі триває розслідування смерті нардепа Антона Полякова. Правоохоронці стверджують, що розглядають обидві версії загибелі – добровільне, а також примусове вживання наркотиків.

Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

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Про покази Скороход поліція говорити не може

Справа справді резонансна, на сьогодні ще триває досудове розслідування. Про показання Скороход ми не можемо говорити, оскільки це таємниця досудового розслідування,

– сказав Вигівський.

Керівник поліції Києва наголосив, що у справі вже провели близько 20 експертиз. Поки що є результати 4 з них, тому наразі нема підстав вважати якусь версію основною.

Скороход раніше розкритикувала дії поліції

Раніше співмешканка Полякова – нардепка Анна Скороход – розкритикувала заяви поліції щодо смерті політика. Вона вважає, що Полякова убили, а версія про вживання наркотиків її обурила.

Після цього Скороход повторно викликали на допит у поліції. Свідчення вона давала протягом 7 годин. Проте, зауважила політикиня жодних власних припущень вона не висувала.

Анна Скороход зареєструвала у парламенті постанову про створення ТСК, яка має зайнятись розслідуванням справи.

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