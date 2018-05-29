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Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт

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Нападника на пенсіонера в Києві взяли під домашній арешт
Нападника на пенсіонера в Києві взяли під домашній арешт / Facebook-сторінка Антона Геращенка

Київська місцева прокуратура№3 повідомила про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 24-річному громадянину Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту, завдав черепно-мозкової травми 64-річному киянину.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, 26 травня 24 канал повідомляв, що на ринку біля станції метро "Лісова" у Києві група іноземних торговців одного з кіосків побила військового пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловікові зламали носа.

27 травня у зв'язку із інцидентом активісти розтрощили кілька кіосків на цьому ринку та влаштували сутички з поліцією, після чого правоохоронці затримали 10 осіб.

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Літній чоловік відреагував на зневажливе ставлення робітника ринку до жінки та зробив йому зауваження. Замість вибачень 24-річний молодик разом з невстановленими особами, підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши останньому закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку,
– мовиться у повідомленні прокуратури.

Відтак, зловмиснику повідомлено про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганстві), вчиненому групою осіб. Чоловіка також взято під домашній арешт.

Теги: Новини України Новини Києва Київська прокуратура арешт Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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