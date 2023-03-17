Підготовка до контрнаступу ЗСУ повним ходом: Жданов оцінив результати "Рамштайн-10"
Десяте засідання "Рамштайн" відбулося 15 березня у онлайн форматі. Західні союзники збільшують військову допомогу Україні, зокрема у важкій техніці та системах ППО.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Експерт наголосив, що підготовка до весняного контрнаступу ЗСУ зараз триває успішно.
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Жданов підкреслив, що уже зараз є багато позитивних моментів з відеоконференції "Рамштайн-10".
Серед іншого, Данія надає Україні пакет військової допомоги на 140 мільйонів євро. Туди ввійде озброєння, на яке робила запит Україна: боєприпаси для стрілкової зброї та кулеметів, протитанкові міни, ракети для ППО.
Швеція надає Україні 10 танків Leopard-2.
Загалом дев'ять країн постачає понад 150 танків Leopard-2,
– прокоментував Жданов.
Підготовка до контрнаступу ЗСУ
За результатами зустрічі стало також відомо, що Норвегія передає Україні 2 системи ППО NASAMS.
Члени НАТО нададуть Україні більше систем ППО, броньованої техніки і боєприпасів, про це заявив Єнс Столтенберг.
Однак це буде зроблено не під егідою НАТО і це суттєве зауваження, підкреслив Жданов.
Підготовка до нашого контрнаступу іде повним ходом, йде формування частин, підрозділів. Триває отримання техніки та її освоєння. Навіть на далеких островах з аборигенами вже, напевно, знають, що ЗСУ в кінці квітня – на початку травня підуть в контрнаступ,
– резюмував Жданов.
Рішення "Рамштайн-10": детальніше
- Глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу заявив, що союзники з 51 країни підтвердили бажання надалі підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.
- Також Остін додав, що Словенія зобов'язалась "задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою".
- Олексій Резніков розповів, що він дуже задоволений результатами засідання.