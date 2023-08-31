Результати ще не готові, – ДБР про те, чи був алкоголь у крові застреленого у Дніпрі чоловіка

Нещодавно Україну сколихнула новина про патрульного, який застрелив чолвоіка у Дніпрі. Зараз проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення подробиць події.

В ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що поки невідомо, чи був застрелений у Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп'яніння. За її словами, слідчі також ще проводять збір даних про інцидент.

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Про результат повідомлять

Мережею вже шириться інформація, що вбитий був у стані алкогольного сп'яніння. За словами Сапьян, вона не може підтвердити достовірність тих результатів, які поширюють в інтернеті.

Мені відомо, що результати ще не готові. Як тільки вони будуть готові та буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу ж повідомимо,

– сказала вона.

За її словами, коли ДБР починало розслідування, то повідомляли про підозру щодо того, що чоловік дійсно міг бути нетверезим, проте точних даних ще немає.

Офіційна позиція відрізняється від того, що повідомляли ЗМІ