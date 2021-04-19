ЦВК звернеться до суду через невстановлення результатів виборів на 87 окрузі на Франківщині

Читать новость на русском

Центральна виборча комісія заявила, що оскаржуватиме рішення суду щодо невстановлення результатів виборів на одному з виборчих округів. Мовиться про 87 одномандатний виборчий округ.

Джерело:

ЦВК

У ЦВК заявили, що вони можуть відтермінувати ухвалення рішення щодо остаточних результатів виборів "з об'єктивних обставин на розумний строк".

Важливо Хто лідирує на довиборах на Прикарпатті: результати екзитполу

Там наголосили, що завданням комісії є встановлення дійсних та достовірних результатів виборів, а не формальний підхід до їхнього встановлення у визначений законом строк.

У Центрвиборчкомі додали, що на момент ухвалення уточненого протоколу було відомо про щонайменше 2 судові справи, які можуть вплинути на повноту та достовірність встановлення результатів виборів. Відтак, ЦВК вважала за необхідне дочекатися остаточних рішень судів.

З огляду на зазначене комісія не погоджується із рішенням суду в частині визнання протиправною її бездіяльності та готує апеляційну скаргу на це рішення до Верховного Суду,
– мовиться у повідомленні ЦВК.

Зазначимо, що 18 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Київ встановив, що дії ЦВК з 5 по 15 квітня були правомірними, а з 15 квітня кваліфікував їх як "неправомірна бездіяльність" через те, що ЦВК досі не ухвалила рішення про встановлення результатів голосування.

Водночас суд зобов'язав ЦВК у "найкоротший можливий термін" встановити результати проміжних виборів у 87-му виборчому округу.

Проблеми на 87-му виборчому округу

  • Тривалий час виборча комісія округу №87 на Івано-Франківщині не могла підрахувати голоси виборців. Річ у тім, що дільницю кілька разів мінували, через що робота фактично зупинялася.
  • Крім того, через пошкодження упакування частину бюлетенів відправили на перерахунок.
Більше про те, що відбувалося на 87-му виборчому округу – читайте у матеріалі.