Результати виборів не скасовували, – Корнієнко відреагував на заяви Шевченка

Олександр Корнієнко стверджує, що суд не не скасовував протокол щодо виборів у 87 окрузі на Прикарпатті. Тож результати голосування наразі чинні.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Таким чином глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відреагував на заяви кандидата Олександра Шевченка. Останній запевняв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про результати виборів.
До теми Довибори в Раду: Шевченко каже, що суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК
Що каже Корнієнко
Політик стверджує, що суд визнав протиправним протокол в частині інформації щодо двох ділянок.
Тобто сам протокол ніхто не відміняв, тим більше не скасовані результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів,
– заявив Корнієнко.
Нардеп додав, що тепер Центральна виборча комісія тепер повинна на виконання всіх судів щось доручити ОВК – "перерахувати або зробити уточнення".
Однак Корнієнко впевнений, що кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк все одно переможе.
Шо цьому передувало
- Основними претендентами на місце у Раді були Олександр Шевченко від "За майбутнє", Василь Вірастюк від "Слуги народу", Руслан Кошулинській від "Свободи".
- Процес підрахунку результатів затягнувся, адже на дільницях зафіксували порушення та розбіжності у даних.
- Наприклад, на одній з дільниць за Шевченка нарахували 299 голосів, хоча на упакуванні було вказано 402 голоси.
- Потім ЦВК визнала, що на виборах переміг Вірастюк. Однак екзитполи прогнозували, що він посяде третє місце, а перше – нібито мав обійняти Шевченко.
- Шевченко вже звертався до судів.