Результати виборів не скасовували, – Корнієнко відреагував на заяви Шевченка

Олександр Корнієнко стверджує, що суд не не скасовував протокол щодо виборів у 87 окрузі на Прикарпатті. Тож результати голосування наразі чинні.

Таким чином глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відреагував на заяви кандидата Олександра Шевченка. Останній запевняв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про результати виборів.

До теми Довибори в Раду: Шевченко каже, що суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК

Що каже Корнієнко

Політик стверджує, що суд визнав протиправним протокол в частині інформації щодо двох ділянок.

Тобто сам протокол ніхто не відміняв, тим більше не скасовані результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів,

– заявив Корнієнко.

Нардеп додав, що тепер Центральна виборча комісія тепер повинна на виконання всіх судів щось доручити ОВК – "перерахувати або зробити уточнення".

Однак Корнієнко впевнений, що кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк все одно переможе.

Шо цьому передувало